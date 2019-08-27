Ак Барс Банк представил возможность оформить электронное ОСАГО

Ак Барс Банк в партнерстве с сервисом «Страховка.ру» запустил услугу по оформлению электронных ОСАГО. Любой желающий может в режиме онлайн получить полис страховой автогражданской ответственности.

Оформить ОСАГО можно без посещения банка и страховой организации. Пользователю необходимо заполнить данные об автомобиле и его владельце, после чего система позволит сравнить предложения крупнейших компаний. Автовладельцы смогут выбрать наиболее выгодный вариант, оплатить полис любой банковской картой и получить его по электронной почте.

Узнать подробнее об услуге и оформить электронное ОСАГО можно по ссылке.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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