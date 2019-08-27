Легенда НБА Кобе Брайант снялся в рекламе «Аэрофлота»

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Знаменитый баскетболист клуба НБА «Лейкерс» Кобе Брайант снялся в рекламном ролике «Аэрофлота».

По замыслу ролика, легенда НБА сидит в зале ожидания аэропорта, когда рядом дети начинают перекидываться баскетбольным мячом. В концовке Брайант помогает ребенку забросить мяч в импровизированное кольцо.

Российская авиакомпания является глобальным партнером ФИБА и официальной авиакомпанией чемпионата мира — 2019 в Китае.

Турнир будет проходить с 31 августа по 15 сентября.