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В России введено временное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ

09:33, 27.08.2019
В России введено временное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ
Фото: publicdomainpictures.net

С 7 сентября по 31 декабря 2019 года введено временное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ в Россию.

«Цель введенных ограничений — обеспечить охрану озонового слоя атмосферы и выполнение обязательств России по Венской конвенции об охране озонового слоя и по Монреальскому протоколу», — говорится в документе постановления на сайте Кабмина РФ.

Ранее сообщалось, что модернизация реактора «Казаньоргсинтеза» прошла экологическую экспертизу. Теперь после обновления установки количество выбросов продуктов горения сократится на 210 тонн в год. Подробности — в материале «Реального времени».

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