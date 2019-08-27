В России введено временное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ

С 7 сентября по 31 декабря 2019 года введено временное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ в Россию.

«Цель введенных ограничений — обеспечить охрану озонового слоя атмосферы и выполнение обязательств России по Венской конвенции об охране озонового слоя и по Монреальскому протоколу», — говорится в документе постановления на сайте Кабмина РФ.

Ранее сообщалось, что модернизация реактора «Казаньоргсинтеза» прошла экологическую экспертизу. Теперь после обновления установки количество выбросов продуктов горения сократится на 210 тонн в год. Подробности — в материале «Реального времени».

