Главное к утру: Казанская декларация, лыжно-биатлонный комплекс в Казани, приемные семьи для пожилых людей

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 27 августа.

Россия на саммите министров в ходе 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills в столице Татарстана предложила принять Казанскую декларацию. Документ позволит выявить лучшие практики подготовки кадров, которые будут полезны в каждой стране.

В этом году завершается реализация четвертой программы развития нефтегазохимического комплекса в Татарстане. Так, за 2015—2018 годы объемы производства в комплексе выросли на 8% вместо планируемых 21%.



Президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание по вопросу строительства в республике лыжно-биатлонного комплекса. Его планируется построить в пять этапов рядом со спортивным центром «Динамо» в казанском поселке Мирный. Проект включает лыжные трассы, стрельбище, трибуны и вакс-кабины.

Казанская писательница Гузель Яхина посмотрела первые четыре серии «Зулейха открывает глаза», снятые по одноименной книге. По ее словам, канал «Россия 1» не стал цензурировать ни политические, ни психологические, ни художественные моменты.



Министерство труда направило в региональные правительства информацию о лучших практиках, помогающих повысить рост качества жизни пожилых людей. В документе в том числе есть рекомендация организовывать для старшего поколения приемные семьи.



На американскую корпорацию Apple и южнокорейскую компанию Samsung подали в суд после исследования по заказу газеты Chicago Tribune, которое показало превышение норм излучения смартфонов. Исследование выявило, что излучение от iPhone 7 превышало как безопасные показатели, так и те показатели, о которых Apple сообщила регуляторам в ходе собственных испытаний. Эксперты при изучении Galaxy выяснили: если подносить его на расстояние 2 мм и ближе к телу человека, то излучение превышает норму в пять раз.

Показатель нацпроекта «Жилье и городская среда» по расселению граждан из аварийного жилья в Башкирии на 2019 год оказался перевыполнен в четыре раза. С начала года площадь расселенного аварийного жилья составила 4,82 тыс. кв. м, было расселено 300 человек. По целевым показателям в этом году должно быть расселено более 1 тыс. кв. м жилья, переселено 60 человек.



На портале госуслуг в 2020 году появится отдельный сервис, который позволит обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения онлайн. Замглавы Минкомсвязи Максим Паршин пояснил, что также дистанционно можно будет вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф.



За семь месяцев 2019 года на двухэтажных поездах по маршрутам Казань — Москва и Ижевск — Москва перевезено более 282 тыс. пассажиров. Это на 20,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

