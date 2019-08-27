Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, сильный ветер и до +19

Во вторник, 27 августа, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем небольшой и умеренный дождь, местами гроза.

Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный умеренный, утром и днем местами сильный порывами до 17 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем — от +14°С до 19°С. В Казани днем ожидается от +15°С до 18°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +14°С до 17°С.