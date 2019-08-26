Итоги дня: Путин на WorldSkills, зарядка от Гудкова и панихида по Абубакирову

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 26 августа.

Сегодня Кремль подтвердил участие президента РФ Владимира Путина в церемонии закрытия чемпионата рабочих профессий WorldSkills в Казани. На церемонии выступят Светлана Лобода, Филипп Киркоров, рэпер L'one и другие артисты.



Сегодня утром в возрасте 60 лет умер экс-депутат Госдумы и бывший глава Альметьевского района Татарстана Ришат Абубакиров. Панихида по бывшему чиновнику также прошла сегодня. Церемонию прощания посетили спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, глава Альметьевского района Айрат Хайруллин и замгендиректора ПАО «Татнефть» Рустам Мухамадеев.



Шоу-мен Александр Гудков вместе с казанской командой «Громкие рыбы» снял ролик «Рабочая зарядка» на набережной озера Кабан. Видео было выложено сегодня и уже стало локаль7ным мемом.



Сегодня Путин встретился с врио главы Башкирии Радием Хабировым. Они обсудили создание в республике ОЭЗ и ТОСЭР. Также глава государства рассказал Хабирову, что бывал в Салавате на соревнованиях по дзюдо. Он припомнил, что в городе ощущался запах нефти.



В Госсовете РТ раскритиковали законопроект о праздновании Стояния на реке Угре. Татарстанские депутаты считают, что такая памятная дата вызовет неправильное восприятие истории: «русские будут думать, что они победили татар, а татары — что их победили русские».



Минфин подсчитал, что 66% налоговых льгот для бизнеса оказались неэффективными. Положительный эффект оказали только 34% льгот (на сумму 87 млрд рублей).



Минсельхоз РФ планирует забирать у предпринимателей неиспользуемые земли. Чиновники считают, чт о такая мера позволит ввести в оборот 4,8 млн га земель сельскохозяйственного назначения



«Почта России» попросила у государства 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений. Передполагается, что в отделениях можно будет обменять валюту, купить лекарства и алкоголь.

