Синоптики Татарстана предупредили о грозе и сильном ветре

ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» сообщило об усилении ветра с 5 до 18 часов 27 августа. Также в это время в некоторых районах республики ожидается гроза.

По информации, которую приводит региональный главк МЧС, скорость ветра достигнет 17 м/с. Подобные погодные явления ожидаются в том числе и в Казани.

Напомним, МЧС также предупреждало о сильном ветре и накануне, 25 августа. Кроме того, синоптики спрогнозировали похолодание в Татарстане на этой неделе.