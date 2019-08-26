Сергей Балахнин: «Рубин» уступил «Ростову» из-за собственных ошибок»

Бывший помощник главного тренера в сборной России по футболу Сергей Балахнин прокомментировал победу «Ростова» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Рубина» (2:1).

«Ростов» играл лучше и заслуженно добился победы. «Рубин» же пропустил оба гола из-за собственных ошибок. Здорово, что подопечным Валерия Карпина удалось войти в лидирующую пятерку, но не думаю, что они там долго продержатся.

Мне кажется, что в итоге верхушку таблицы займут наши гранды, как это было в прошлом году («Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак»), а «Ростов» поборется за путевку в Лигу Европы», — сказал Балахнин.