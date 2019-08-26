Госсовет РТ обсудит сегодня закон о памятной дате свержения ордынского ига

Сегодня парламент Татарстана обсудит федеральный законопроект, которым предлагается установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году.

Вопрос внесен в повестку дня совместного заседания комитета по госстроительству и комитета по образованию, культуру, науке и национальным вопросам, сообщает «Коммерсант».



Напомним, с инициативой установить такой памятный день выступили власти Калужской области — законопроект в Госдуму внес депутат от региона Геннадий Скляр. В пояснительной записке говорится, что «противостояние русских и ордынских войск на реке Угре осенью 1480 года является значительным и памятным событием в отечественной истории», в результате которого «произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве».

Документ направлен в регионы на обсуждение. Отзывы собираются до 2 сентября.

Ранее сообщалось, что в конце 2017 года комитет Госсовета по национальным вопросам уже выступал против установления такой памятной даты.

