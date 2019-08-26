День в истории: правила бокса, Земфира и «Один дома»
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 26 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- День независимости сегодня отмечают Абхазия, Южная Осетия и Малайзия;
- В США — День равенства женщин;
- В Иране празднуют День трудящихся;
- В Турции — День вооруженных сил.
Также на 26 августа выпали такие значимые события, как:
- Пуск знаменитых фонтанов Петергофа в 1723 году;
- Впервые в мире правила соревнований по боксу были опубликованы 26 августа 1743 года. Их разработал английский боксер Джек Броуртон;
- Мореплаватель Джеймс Кук отправился в первую кругосветную экспедицию именно в этот день в 1768 году;
- 1789 — во Франции принята Декларация прав человека и гражданина, документ, заложивший основы буржуазного права в Европе;
- Первый двухтактный двигатель внутреннего сгорания был запатентован 26 августа 1801 года;
- Первая новость была отправлена телеграфом в этот же день, но в 1858 году;
- В 1903 году палеонтолог Отто Хаузер обнаружил прекрасно сохранившийся скелет кроманьонца;
- Казахстан в современном его виде зародился 26 августа 1920 года. В этот день ВЦИК и Совнарком РСФСР утвердили декрет о создании Киргизской АССР. Через пять лет эта республика была переименована в Казакскую АССР, с 1936-го — в союзную Казахскую ССР;
- 1957 — ТАСС сообщил об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты.
В этот день родились:
- Один из создателей воздушного шара Жозеф Мишель Монгольфье — 1740;
- Основоположник современной химии, французский ученый Антуан Лавуазье — 1743;
- Блаженная Мать Тереза, католическая монахиня, основавшая Орден Милосердия, родилась 26 сентября 1910 года;
- Один из самых знаменитых и влиятельных писателей Латинской Америки Хулио Кортасар — 1914;
- 1925 — Петр Тодоровский, советский и российский кинорежиссер, автор таких фильмов, как: «Любимая женщина механика Гаврилова», «Военно-полевой роман», «Интердевочка»;
- Уроженка Уфы и одна из главных звезд российского шоу-бизнеса 2000-х Земфира Рамазанова родилась 26 сентября 1976 года;
- В этот день в 1980-м родился Маколей Калкин — актер, прославившийся в детстве ролью Кевина Маккалистера в фильме «Один дома».
Ушли из жизни:
- 1795 — Алессандро Калиостро (р. 1743), итальянский граф, астролог, авантюрист. Известен в России благодаря фильму «Формула любви» Марка Захарова;
- 1921 — Николай Гумилев (р. 1886), русский писатель, переводчик и литературный критик. Один из центральных литераторов Серебряного века;
- 1958 — Георгий Иванов (р. 1894), русский поэт, прозаик, публицист и переводчик, эмигрант;
- 1982 — Анна Герман (р. 1936), советская певица польского происхождения.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым