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День в истории: Ленин в Казанском университете, казнь Мусы Джалиля и день рождения Курбана Бердыева

01:32, 25.08.2019
День в истории: Ленин в Казанском университете, казнь Мусы Джалиля и день рождения Курбана Бердыева
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 25 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:

  • В Бразилии 25 августа — это День солдата.
  • В Уругвае празднуют День независимости.

Также 25 августа произошли следующие значимые события:

  • 1604 — Лжедмитрий I с войском польских и украинских наемников начал поход на Москву.
  • 1718 — французами в Северной Америке основан Новый Орлеан.
  • 1810 — англичанин Питер Дюранд запатентовал процесс консервации продуктов в жестяных банках.
  • 1887 — Владимир Ульянов (Ленин) поступил в Казанский университет.
  • 1919 — открылся первый в мире регулярный международный авиационный маршрут Лондон — Париж.
  • 1944 — в Берлине казнены участники антифашистского подполья легиона «Идель-Урал», в том числе Гайнан Курмашев, Муса Джалиль и Абдулла Алиш.
  • 1957 — из Горького в Казань отправился первый советский корабль на подводных крыльях «Ракета».
  • 1968 — знаменитая акция «За нашу и вашу свободу». Восемь диссидентов провели на Красной площади демонстрацию против введения советских войск в Чехословакию.
  • 1990 — Верховный совет Абхазии провозгласил независимость Абхазии от Грузии.
  • 1991 — Белоруссия провозгласила свою независимость.

В этот день родились:

  • 1530 — Иван IV Васильевич Грозный (ум. 1584), первый русский царь.
  • 1819 — Алан Пинкертон (ум. 1884), американский сыщик, основатель первого в мире детективного агентства.
  • 1912 — Эрих Хонеккер (ум. 1994), последний руководитель ГДР.
  • 1930 — Георгий Данелия (ум. 2019), кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист СССР.
  • 1930 — сэр Шон Коннери, британский и американский актер театра и кино, продюсер, лауреат премии «Оскар» и других наград.
  • 1949 — Джин Симмонс, вокалист и бас-гитарист американской группы Kiss.
  • 1952 — Курбан Бердыев, футболист, туркменский и российский футбольный тренер. Дважды занимал пост главного тренера «Рубина».
  • 1958 — Тим Бёртон, американский кинорежиссер, мультипликатор.
  • 1970 — Клаудиа Шиффер, немецкая топ-модель, актриса, общественный деятель.

Ушли из жизни:

  • 1227 — Чингисхан (р. 1155), основатель и первый великий хан Монгольской империи (1206—1227).
  • 1867 — Майкл Фарадей (р. 1791), английский физик и химик, открывший электромагнитную индукцию, создатель генератора.
  • 1900 — Фридрих Ницше (р. 1844), немецкий философ.
  • 1936 — расстреляны Григорий Зиновьев и Лев Каменев, советские политические деятели (оба — р. 1883).
  • 1938 — Александр Куприн (р. 1870), русский писатель.
  • 1944 — казнены: татарский поэт Муса Джалиль (р. 1906) и татарский писатель Абдулла Алиш (р. 1908).
  • 1984 — Трумен Капоте (р. 1924), американский писатель.
  • 1985 — погибла Саманта Смит (р. 1972), американская школьница — посол доброй воли США.
  • 2009 — Эдвард Кеннеди (р. 1932), американский сенатор, младший брат Джона и Роберта Кеннеди.
  • 2012 — Нил Армстронг (р. 1930), американский астронавт, первый человек, ступивший на Луну.
  • 2018 — Джон Маккейн (р. 1936), американский политик, сенатор.
ОбществоИстория
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