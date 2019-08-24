Эксперты: при сокращении рабочей недели необходимо учитывать особенности работы медиков

При переходе на четырехдневную рабочую неделю необходимо учесть особенность деятельности врачей, которые работают в круглосуточных стационарах в больницах. Предложенное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым нововведение может отразиться на пациентах.

Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Кабардино-Балкарии Хусейн Кажаров считает, что нельзя оставлять пациентов в больницах без присмотра надолго.

«Как бывший врач, который возглавлял районную и республиканскую больницу, скажу, что мне сложно представить, как оставлять больных на столько дней без обходов врачей, специалистов. В целом, если такие моменты будут отрегулированы, конечно, я поддерживаю четырехдневную рабочую неделю», — приводит его слова ТАСС.

Кажаров также добавил, что, скорее всего, вопрос будет решаться поэтапно. По его словам, есть смысл попробовать для начала ввести четырехдневную рабочую неделю в одной из сфер, чтобы оценить ее плюсы и минусы.

Напомним, что накануне Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.