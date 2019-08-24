День в истории: извержение Везувия, уход Горбачева и рождение Кодзимы
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 24 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- Украина празднует День независимости (1991);
- В Эстонии — День Пяртеля;
- День внутренних войск Киргизии;
- В народном календаре — Евпатий Коловрат.
Также 24 августа произошли следующие значимые события:
- 79 — извержение Везувия. Города Помпеи, Геркуланум и Стабии погребены под вулканическим пеплом;
- 1542 — испанский конкистадор Франсиско де Орельяна открыл устье Амазонки, назвав ее так, потому что на его экспедицию напали индейские женщины-воины;
- 1553 — корабль капитана Ричарда Ченслора бросил якорь в устье Северной Двины. Начало дипотношений с Британией;
- 1572 — Варфоломеевская ночь, резня гугенотов во Франции;
- 1904 — в России отменены телесные наказания;
- 1917 — США заявили о предоставлении Временному правительству России займа в 100 млн долларов;
- 1938 — газета «Крисчен сэнчури» впервые использовала термин «мыльная опера» по отношению к телесериалам;
- 1954 — в США запрещена Компартия;
- 1968 — Франция провела первые испытания термоядерного оружия;
- 1981 — вынесен приговор убийце Джона Леннона Марку Дэвиду Чепмену — пожизненное заключение с правом подачи прошения о помиловании через 20 лет;
- 1990 — принята декларация о суверенитете Таджикистана;
- 1991 — Украина провозгласила свою независимость. В этот же день Михаил Горбачев объявил о сложении с себя полномочий генерального секретаря ЦК КПСС и призвал ЦК к самороспуску;
- 1995 — вышла операционная система Windows 95.
В этот день родились:
- 1845 — князь Лев Голицын (ум. 1916), основатель виноделия в России, создатель русского шампанского, винодельческих центров в Массандре и Абрау-Дюрсо;
- 1870 — Владимир Пуришкевич (ум. 1920), русский политик, черносотенец, организатор убийства Григория Распутина;
- 1899 — Хорхе Луис Борхес (ум. 1986), аргентинский писатель и поэт;
- 1902 — Карло Гамбино (ум. 1976), американский мафиози, босс одной из «Пяти семей» мафии Нью-Йорка;
- 1934 — Станислав Шаталин (ум. 1997), советский и российский экономист, руководитель программы реформ «500 дней»;
- 1940 — Вячеслав Костиков, журналист, писатель, бывший пресс-секретарь президента России Ельцина;
- 1945 — Кен Хенсли, английский рок-музыкант, клавишник группы Uriah Heep;
- 1947 — Пауло Коэльо, бразильский писатель и поэт;
- 1957 — Стивен Фрай, британский писатель, актер, комик, режиссер и телеведущий;
- 1963 — Хидэо Кодзима, японский гейм-дизайнер.
Ушли из жизни:
- 1846 — Иван Крузенштерн (р. 1770), российский мореплаватель, адмирал;
- 1921 — расстрелян Николай Гумилев (р. 1886), русский поэт, один из ведущих представителей акмеизма;
- 1990 — Сергей Довлатов (р. 1941), русский писатель.
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