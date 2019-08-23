Главное к утру: открытие WorldSkills, продление защиты населения от ЧС, технология распознавания людей по силуэту

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 23 августа.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил открытым 45-й чемпионат рабочих профессий WorldSkills. Глава российского правительства подчеркнул, что движение WorldSkills принесло в Россию энергию для создания современного образования, интерес к профессиям, умение применять теорию на практике.



Кабмин РТ утвердил изменения в госпрограмму «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014—2021 годы». Она продлена до 2024 года. Реализация программы должна снизить риск гибели на пожарах, уменьшить частоту пожаров и прочее.

Российская компания NtechLab разработала новую технологию распознавания человека по силуэту. Благодаря такой системе можно будет отслеживать перемещение человека по городу. Рабочий продукт будет готов в течение ближайших двух месяцев, после чего начнется тестирование новых технологий в регионах. В их число вошел и Татарстан.



Toyota остановит производство модели RAV4 четвертого поколения на заводе в Санкт-Петербурге. Новое поколение станет другим, и модель будет похожа на большие внедорожники бренда. Завершить выпуск предполагается 1 октября.

Исполком Альметьевского района Татарстана объявил тендер на поставку букетов до конца 2019 года. Начальная цена контракта составляет 500,1 тыс. рублей. За эти деньги власти района рассчитывают получить 60 мужских букетов, 65 женских, 80 комбинированных и пять корзин с цветами.



Компания Google обновила логотип операционной системы Android. Для презентации изображения компания опубликовала специальное видео.

