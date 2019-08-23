День в истории: победа в Курской битве, ограничение скорости и создатель «Острова сокровищ»

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 23 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве

Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации

День Государственного флага Украины

День работников государственной статистики Беларуси

Также на 23 августа выпали такие значимые события как:

1799 — император Павел I запретил носить в Петербурге бакенбарды.

1839 — Англичане захватили Гонконг.

1906 — Николай II объявил о продаже 20 миллионов акров земли русским крестьянам.

1913 — Власти Копенгагена открыли памятник Русалочке — героине сказки Ганса Христиана Андерсена.

1913 — Полиция Лондона попросила о первом в истории ограничении скорости для автомобилей.

1927 — В США были казнены коммунисты Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти.

1942 — Оборона Сталинграда началась с массированной бомбардировки немецкими ВВС.

1943 — Советские войска окончательно победили в битве на Курской дуге и освободили Харьков Окончательная победа советских войск на Курской дуге.

1990 — Армения провозгласила независимость от СССР.

1991 — Борис Ельцин остановил деятельность КПСС и выпуск газеты «Правда». Последние из находящихся на свободе членов ГКЧП были арестованы. Здание ЦК КПСС — опечатано.

В этот день родились:

1856 — российский архитектор Леонтий Бенуа

1880 — русский писатель Александр Грин, написавший «Алые паруса»

1901 — советский военный деятель, генерал-майор артиллерии Пётр Алымов

1932 — советский режиссер Давид Черкасский, являющийся автором таких мультфильмов, как «Приключения капитана Врунгеля», «Айболит» и «Остров сокровищ».

1934 — политик и экс-глава «Газпрома» Рем Вяхирев

1946 — рок-музыкант, ударник The Who Кит Мун

1951 — первый президент Чечни Ахмат Кадыров

1963 — южнокорейский кинорежиссёр Пак Чхан Ук, автор культового фильма «Олдбой»

1978 — американский баскетболист Коби Брайант

1986 — американский и российский сноубордист Вик Уайлд

Ушли из жизни:

1305 — национальный герой Шотландии Уильям Уоллес был казнен в Лондоне

1846 — русский поэт, декабрист, друг Александра Пушкина Вильгельм Кюхельбекер

1962 — умер, мирно живший в Германии первый руководитель СС Йозеф Берхтольд. К 40-м годам он скатился по карьерной лестнице до репортера главной газеты нацистской Германии Völkischer Beobachter. После окончания Второй мировой войны Берхтольд временно находился в заключении у союзников, затем был освобождён.