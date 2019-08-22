Итоги дня: рыжий кот для Медведева, новый главред для «Инде» и эчпочмак для выборов в Госсовет

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 22 августа.

Чемпионат WorldSkills Kazan стал самым масштабным в истории движения WorldSkills, а его аудиторию российский вице-премьер Татьяна Голикова сравнила с аудиторией чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом сегодня рассказывала вице-премьер России Татьяна Голикова и президент Татарстана Рустам Минниханов. Но оба они обращали внимание на то, что главное здесь все же не чемпионат, а то, как после него в России будет развиваться обучение рабочим профессиям и отношение к ним.



В Казань на открытие WorldSkills прибыл Дмитрий Медведев. У стенда «Росатома» ему подарили игрушку в виде рыжего кота.

Кроме того, сегодня Минздрав Татарстана рассказал, как на WorldSkills Kazan будет организована медицинская помощь. Следить за состоянием здоровья участников и гостей чемпионата будут 120 врачей.



ПФО вошел в число федеральных округов с самой низкой инфляцией в июле.



Помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова опубликовала видео, в котором авторы граффити на набережной Кабана извинились за свои действия.



Экс-главред AdMe.ru Ксения Лукичева возглавила интернет-журнал «Инде».



Врио главы Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов опубликовал в Instagram видеоролик с призывом прийти на выборы 8 сентября. Главным героем стал анимационный эчпочмак в тюбетейке и с гитарой.

