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Андрей Голубев о поражении от «КАМАЗа»: «Сконцентрируемся на ФНЛ, надеюсь, там забьем свои голы»

11:14, 22.08.2019
Андрей Голубев о поражении от «КАМАЗа»: «Сконцентрируемся на ФНЛ, надеюсь, там забьем свои голы»
Фото: fcnh.ru

Вратарь «Нефтехимика» Андрей Голубев прокомментировал поражение в Кубке России от «КАМАЗа» из Набережных Челнов.

«Обидно проигрывать. Мне кажется, мы полностью превосходили соперника по игре, но не реализовали моменты. Сейчас главное сконцентрироваться на первенстве ФНЛ, дай Бог, там забьем свои голы.

В Челнах отличная футбольная атмосфера, по-моему, здесь всегда так было. Футбол любят, ходят, очень приятно.

В моменте с пенальти подсказали тренеры, в какой угол он обычно бьет и, в принципе, я готов был. Пробей он чуть слабее и ближе ко мне, то я бы этот удар достал», — сказал Голубев.

Вчера «Нефтехимик» уступил «КАМАЗу» и вылетел из розыгрыша Кубка России по футболу. В «Реальном времени» вышел материал о данном матче.

СпортФутбол Татарстан
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