Главное к утру: торт от участников Worldskills, видеоролик в Казанском кремле, Казань в рейтинге городов для курьеров

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 22 августа.

За три года ларьков и киосков в Казани стало больше на 38%. По этому показателю столица Татарстана находится на четвертом месте среди российских городов. Всего по России с июня 2016 года по июнь 2019 года количество киосков выросло на 27%.

Сервис заказа «Яндекс.Еда» назвал пять городов с наиболее комфортными условиями для курьеров. В их число вошла и Казань. Столица Татарстана заняла четвертую строчку. Согласно статистике сервиса, в 8,5% заведений города курьеры имеют возможность перекусить, зарядить гаджеты и отдохнуть на диванах.



Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видеоролик с катающимся по территории кремля Иреком Ризаевым — чемпионом России по BMX. Ризаев принял участие в проекте Red Bull, в рамках которого в Казанском кремле был оборудован скейт-парк.

В соцсетях опубликовали видеозапись, на которой запечатлен фрагмент репетиции церемонии открытия чемпионата рабочих профессий WorlSkills 2019, которая проходила вчера на стадионе «Казань Арена».

Участники компетенции «Кондитерское дело» на чемпионате WorldSkills в Казани испекли торт в виде российского флага. Изделие на 15 кг вручат ученикам 23-й школы Казани в День Государственного флага России.

Российский оборонно-промышленный комплекс готовится к выпуску нового компактного пистолета для спецподразделений. Сейчас новое оружие дорабатывается.

