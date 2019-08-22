День в истории: Дракула, Марат Башаров и День Государственного флага
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 22 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- День Государственного флага Российской Федерации;
- День Республики Коми.
В этот день произошли следующие значимые события:
- 1456 — принцем Валахии стал Влад Цепеш, известный также по легендам о вампирах как Дракула;
- 1795 — во Франции Национальным конвентом принята Конституция III года, впервые утвердившая всеобщее избирательное право;
- 1849 — осаждающие Венецию австрийцы сбрасывают с аэростатов зажигательные снаряды, проводя первую бомбардировку;
- 1864 — подписана первая Женевская конвенция;
- 1914 — в России на период войны запрещена продажа спиртных напитков;
- 1942 — на Кировском заводе в Челябинске начато конвейерное производство танков Т-34;
- 1962 — отправилась в плавание «Саванна», первый в мире сухогруз, работающий на ядерном топливе;
- 1990 — начала вещание (первый эфир) независимая радиостанция «Эхо Москвы»;
- 1991 — трехцветный бело-лазорево-алый флаг провозглашен государственным флагом России;
- 2002 — власти Таиланда запретили использовать слонов для передвижения по городским улицам;
- 2012 — Россия официально вступила во Всемирную торговую организацию.
В этот день родились:
- 1862 — Клод Дебюсси (ум. 1918), французский композитор;
- 1886 — Раймонда де Ларош (погибла в 1919-м), французская актриса, первая в мире женщина-пилот;
- 1902 — Лени Рифеншталь (ум. 2003), немецкий кинорежиссер, фотограф, актриса, пропагандистка Третьего рейха;
- 1904 — Дэн Сяопин (ум. 1997), китайский политик, запустил реформу страны, в результате которой она стала второй экономикой мира;
- 1920 — Рэй Брэдбери (ум. 2012), американский писатель-фантаст;
- 1968 — Александр Мостовой, российский футболист;
- 1974 — Марат Башаров, российский актер театра и кино;
- 1988 — Артем Дзюба, российский футболист.
22 августа ушли из жизни:
- 1965 — Эллен Чёрч (р. 1904), американская медсестра и, предположительно, первая в мире стюардесса;
- 1991 — Борис Пуго (р. 1937), министр внутренних дел СССР, после провала и самороспуска ГКЧП покончил с собой;
- 1999 — Александр Демьяненко (р. 1937), советский и российский актер театра и кино, исполнитель роли Шурика в комедиях Леонида Гайдая.
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