Главное к утру: Казань в рейтинге цен на квартиры-студии, «Автодория» на дорогах Татарстана, рейтинг стран для отдыха с детьми

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 21 августа.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что до 1 октября правительство должно определиться с тем, как именно врачи будут получать зарплату. Рассматривается два варианта: оклад или доплаты.



Эксперты проанализировали цены на квартиры-студии в новостройках российских городов. Казань вошла в топ-10, заняв седьмое место. В столице Татарстана средняя площадь такой студии составляет 30,3 кв. метра. Средняя стоимость квартиры составляет 2,57 млн рублей.



Татарстанское ГБУ «Безопасность дорожного движения» подвело итоги тендера на обеспечение беспрерывного контроля за движением транспорта на пяти дорогах республики. Победителем стало ООО «Автодория». Согласно техдокументации, систему контроля планируется создать на трассах Казань — Шемордан, Чистополь — Нижнекамск, Казань — Малмыж, Набережные Челны — Заинск — Альметьевск и Сорочьи Горы — Шали.



Исследователи из Ратгерского университета (США) выяснили, что смартфон не помогает мозгу отвлечься от предыдущих задач. Наоборот, использование гаджета еще сильнее нагружает интеллектуальные ресурсы. В результате мозг утомляется, его продуктивность снижается.

Сервис OneTwoTrip составил рейтинг стран, наиболее подходящих для путешествий с детьми. Больше всего соответствующих отелей специалисты насчитали в Италии, США и Германии. Россия также вошла в десятку, а вместе с ней Франция, Испания, Австрия, Индия, Польша и Бразилия.

Народная артистка России Александра Назарова скончалась на 80-м году жизни. Она снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах. Среди них советский фильм-катастрофа «Экипаж», «Ночной дозор» и сериал «Моя прекрасная няня».

