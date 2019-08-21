ФАС выступила против создания единой интернет-платформы для телеканалов

Федеральная антимонопольная служба выступила против законопроекта о создании системы интернет-трансляций 20 обязательных общедоступных телеканалов в интернете. К критике присоединились операторы спутникового и кабельного ТВ.

Антимонопольная служба в своем письме подчеркивает, что считает «крайне опасным» исключение любого субъекта из-под антимонопольных ограничений.

Негативно отозвались о законопроекте Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР) и ассоциация региональных операторов связи «Ростелесеть». Они опасаются того, что новая структура будет диктовать им условия, пишет «Коммерсантъ».

23 июля в Госдуму был внесен законопроект о создании единой интернет-платформы. Документ предусматривает создание до 2020 года единого поставщика контента 20 телеканалов, которого на конкурсе выберет Роскомнадзор и к которому не будут применяться антимонопольные ограничения. Претендовать на статус организации для онлайн-трансляций может только российская компания, у которой уже есть соответствующие договоры как минимум с двумя третями из 20 федеральных каналов.

Ранее сообщалось, что эксперты PwC в отчете «Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2019—2023 годы» прогнозируют в России темпы роста в этих сегментах выше среднемировых.