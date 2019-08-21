День в истории: «Кадиллак», создание Госплана и вокалист System of a Down
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 21 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- День офицера России
- Международный день памяти и поминовения жертв терроризма (International Day of Remembrance of and Tribute to the Victims of Terrorism)
Также 21 августа произошли следующие значимые события:
- 1192 — в Японии власть императора сменилась властью сёгуна — главнокомандующего.
- 1803 — австралийская газета Sydney Gazette впервые в мире дала подробное описание коалы.
- 1860 — в Британской Колумбии (Канада) найдено золото.
- 1902 — основан «Кадиллак», отделение концерна «Дженерал Моторс» по выпуску легковых автомобилей класса «люкс».
- 1911 — из Лувра похищен портрет Моны Лизы. Через два года картина случайно была обнаружена во Флоренции. Задержанный позднее похититель по имени Винченцо Перуджия объяснил содеянное желанием восстановить справедливость, вернув Италии украденный Наполеоном I шедевр.
- 1923 — в СССР создан Госплан.
- 1924 — Открылся Государственный Пушкинский заповедник (Михайловское и Святые горы).
- 1943 год — образование суворовских и нахимовских училищ.
- 1945 — США прекратили поставки в СССР по ленд-лизу.
- 1954 — в Якутии, в бассейне реки Далдын, открыто первое коренное месторождение алмазов — кимберлитовая трубка, названная «Зарницей».
- 1959 — Гавайи получили статус 50-го штата США.
- 1973 — Академик Андрей Сахаров провёл первую пресс-конференцию для иностранных журналистов. За пять дней до этого его вызывали к заместителю Генпрокурора СССР, а вскоре в печати было опубликовано письмо 40 академиков во главе с президентом АН СССР М. В. Келдышем с осуждением Сахарова.
- 1973 — Создана академия МВД СССР.
- 1981 — учёные впервые сообщили в прессе об угрозе глобального потепления на Земле.
- 1991 — Крах ГКЧП.
- 1993 — по неизвестной причине потерян космический корабль Mars Observer.
- 2004 — чеченские сепаратисты под командованием Аслана Масхадова попытались захватить Грозный.
В этот день родились:
- 1754 — Уильям Мердок (ум. 1839), английский изобретатель, первым применивший газ для освещения.
- 1904 — Сергей Бирюзов советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза
- 1961 — Стивен Хилленберг (ум. 2018), американский мультипликатор, автор мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».
- 1967 — Серж Танкян, вокалист американской группы System of a Down.
- 1973 — Николай Валуев российский боксер-профессионал, политик и общественный деятель
- 1986 — Усэйн Болт, ямайский легкоатлет, многократный чемпион мира и Олимпийских игр.
Ушли из жизни:
- 1940 — Лев Троцкий русский революционер, деятель коммунистического движения
- 1947 — Этторе Бугатти (р. 1881), итало-французский автомобилестроитель.
- 1997 — Юрий Никулин (р. 1921), киноактёр, артист цирка, народный артист СССР.
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