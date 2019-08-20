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Синоптики Татарстана предупредили о надвигающемся тумане

16:24, 20.08.2019
Синоптики Татарстана предупредили о надвигающемся тумане
Фото: realnoevremya.ru

Ночью и утром 21 августа на территории Республики Татарстан и в г. Казани местами ожидается туман.

Сообщение об этом опубликовал сегодня региональный главк МЧС. Туман представляют серьезную опасность для всех участников дорожного движения, напомнили в ведомстве. Кроме того, низкая видимость создает риски для тех, кто отдыхает за чертой города.

Напомним, последние несколько дней синоптики Татарстана предупреждали о возможной грозе. Вместе с тем в республике сохраняется высокая, около 30 градусов тепла, температура воздуха.

Общество Татарстан
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