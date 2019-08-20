Сбербанк запустил сервис по проверке потенциальных работников

Сбербанк запустил сервис по проверке потенциальных работников для тех компаний, у которых в штате нет специалистов по HR и службы безопасности. Сервис будет брать данные для проверки из соцсетей и официальных источников.

Проверка будет проходить только с согласия кандидата, подчеркнули в банке. Проверки возможны трех типов: обычная, комплексная и специальная проверка для водителей. Типы проверки различаются количеством параметров проверки и стоимостью. Цену услуги в банке назвали «символической», передает The Bell.