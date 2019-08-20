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Сбербанк запустил сервис по проверке потенциальных работников

15:45, 20.08.2019
Сбербанк запустил сервис по проверке потенциальных работников
Фото: commons.wikimedia.org / КонстантинЕвстегнеев1996

Сбербанк запустил сервис по проверке потенциальных работников для тех компаний, у которых в штате нет специалистов по HR и службы безопасности. Сервис будет брать данные для проверки из соцсетей и официальных источников.

Проверка будет проходить только с согласия кандидата, подчеркнули в банке. Проверки возможны трех типов: обычная, комплексная и специальная проверка для водителей. Типы проверки различаются количеством параметров проверки и стоимостью. Цену услуги в банке назвали «символической», передает The Bell.

ТехнологииIT
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