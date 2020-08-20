Мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru

Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

Сайт iPhones.ru опубликовал исследование «Какой оператор оказался лучшим в России». И по скорости загрузки, и по скорости отдачи данных победил МегаФон.

Исследование проведено с помощью сервиса Speedtest, виджет которого редакция разместила на сайте. Более 11 тысяч пользователей измерили скорость интернета со своего устройства.

Средняя скорость загрузки у абонентов МегаФона составила 54 Мбит/с. Это на 13,7 мегабит быстрее, чем второй показатель исследования, и в два раза лучше, чем третий результат.

Средняя скорость отдачи у МегаФона — 18,1 Мбит/с. Это лучший результат среди всех операторов.

Ранее, в июле 2019 года МегаФон третий год подряд получил награду Ookla Speedtest Awards как оператор с самой быстрой скоростью загрузки и передачи данных. Награда была получена по результатам 7,9 млн замеров скорости на мобильных устройствах россиян через приложение SpeedTest® за l и ll кварталы 2018 года.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Компания традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам интернет на самых высоких скоростях. Мы трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Еще в 2012 году МегаФон первым в России запустил сеть стандарта 4G LTE, а с февраля 2014 года ввел в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. В 2017 году компания одной из первых в мире запустила в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE), показав скорость в 979 Мбит/с. Летом 2019 года МегаФон провел первый в России международный видеозвонок в 5G, и установил рекорд скорости в 1,6Гб/с на обычном коммерческом смартфоне. Сегодня у МегаФона, по данным Роскомнадзора, самая большая сеть базовых станций связи в стране: 241 265 станций, из них более 100 451 станций в стандарте LTE. К концу ll квартала 2019 г. компания обслуживала интересы более 77,6 млн абонентов.

iPhones.ru — сайт о гаджетах и информационных технологиях. Сайт посещают более 5 млн уникальных пользователей ежемесячно.

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