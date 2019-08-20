Станислав Черчесов награжден Национальной премией РФС

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов удостоен Национальной премии Российского футбольного союза (РФС) за вклад в развитие вида спорта. Об этом информирует пресс-служба сборной России.

Награждали лауреата первый вице-президент РФС Никита Симонян и советник президента РФС Александр Мирзоян. Отмечается, что премия присуждена Черчесову за достижение исторического результата со сборной России на чемпионате мира — 2018 по футболу.

Напомним, ранее РФС опубликовал билетную программу на игру сборной России против команды Казахстана.