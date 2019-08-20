В Татарстане вынесли приговор мужчине, укусившему полицейского за палец

В Аксубаевском районе Татарстана 32-летнего мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).



В апреле этого года подсудимый был задержан стражами порядка в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотиков. Мужчина оказал активное сопротивление полицейским и укусил одного из них за палец.

В суде молодой человек свою вину полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа 20 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что около ЖК «Весна» дорожный работник чуть не попал под колеса малолитражного автомобиля. За рулем была девушка, которая перед инцидентом кидалась в работников яйцами.

