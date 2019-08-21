«Филип Моррис Интернэшнл» расширяет географию присутствия IQOS в регионах России

Фото: Предоставлено пресс-службой IQOS

Компания «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) продолжает расширять географию присутствия в регионах страны своего инновационного продукта с пониженным риском — системы нагревания табака. IQOS теперь стал доступен для совершеннолетних курильщиков еще в 40 городах России. Более 10 брендовых точек продаж открылись и в Набережных Челнах.



ФМИ поставила своей целью предложить совершеннолетним курильщикам переход на менее вредные альтернативы, а в конечном итоге — вообще отказаться от производства традиционных сигарет. По статистике компании, в России порядка 35 млн курильщиков, 1 млн из которых уже переключились на IQOS.

«Основной вред от курения связан с горением табака, когда формируются канцерогенные и токсичные вещества, которые при вдыхании влияют на развитие болезней, связанных с курением. Нам удалось создать продукт, в котором мы исключили процесс горения. Этот продукт, с одной стороны, удовлетворяет потребности в никотине, с другой стороны — значительно снижает риски для здоровья. В России 35 миллионов курильщиков, и наша цель — чтобы те из них, кто не бросает курить, перешли на менее вредную альтернативу. Расширение географии продаж IQOS в российских регионах — это, прежде всего, возможность для совершеннолетних курильщиков узнать о новом продукте и получить достоверную информацию об инновационной технологии нагревания, снижающей риски для здоровья», — отмечает Сергей Слипченко, вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России.

С 2008 года ФМИ инвестировала более 6 млрд долларов США в разработку, научную оценку и развитие производственных мощностей для широкого портфеля бездымной продукции с пониженным риском, в частности продукта IQOS с технологией «нагревания без горения». Принцип его работы заключается в том, что под контролем точной электроники устройство нагревает табак до температуры не более 350°С, в процессе его использования не образуется ни дыма, ни пепла.

Не исключает риски

Специальный проект