У половины спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия

Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами установленного производителем гарантийного срока. По состоянию на 19 августа, из используемых 23 аппаратов 13 работают за пределами гарантийного срока. Это спутники, запущенные в период с 2007 по 2011 годы.

Все они относятся к аппаратам серии ГЛОНАСС-М, имеют гарантированный 7-летний срок работы и сейчас функционируют за его пределами. Самые старые — 2007 года запуска — превысили гарантийный срок на 5 лет.

Еще десять используемых в системе аппаратов были запущены в период с 2012 по 2019 год — девять спутников с семилетним и один с десятилетним («Глонасс-К») ресурсом. Все они находятся на гарантии производителя, сообщает «Новости».

В настоящее время обновление орбитальной группировки ГЛОНАСС происходит только по необходимости, когда на замену старому спутнику запускают новый аппарат. На хранении находится четыре готовых к запуску аппарата «Глонасс-М», а в производстве — несколько новых «Глонасс-К».

ГЛОНАСС — российская спутниковая система навигации, аналог американской GPS. Основная задача системы — предоставление точного времени и координат потребителям на территории страны и за ее пределами. Система используется для наведения высокоточного вооружения.

Напомним, госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ укрытия или маскировки космических аппаратов от обсерваторий. Для это предлагается покрывать спутники специальной воздушно-пузырчатой пленкой, которая рассеивает свет. В результате при наблюдениях с Земли видимость объекта сокращается в десять и более раз за счет рассеивания отраженного от пузырьков света.

