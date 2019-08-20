Главное к утру: нововведения в ЕГЭ, электронное голосование в Татарстане к 2020 году, запрет рекламы госСМИ в Twitter

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 20 августа.

В следующем году школьников ожидают незначительные нововведения в ЕГЭ. Например, изменения коснулись экзаменов по физике, обществознанию, русскому языку, истории и географии, а также китайскому языку.



Ассоциация банков России предложила внести поправки к закону «О национальной платежной системе» и антиотмывочному закону. Эксперты планируют продумать механизм, который даст возможность банку получателя денежных средств замораживать суммы, украденные мошенниками.



Татарстанские избиратели смогут проголосовать через портал госуслуг на выборах в 2020 или 2021 году при условии, что эксперимент пройдет удачно в Москве.

В МЧС по Татарстану объяснили природу неприятного запаха в Авиастроительном и Высокогорском районах. Он возник из-за утилизации цистерны из-под сжиженного газа.



Соцсеть Twitter запретит рекламу СМИ, финансируемых правительствами различных государств. Однако эта мера не должна затронуть общественные каналы. Таким образом Twitter собирается «защитить здоровый дискурс и открытое общение».

