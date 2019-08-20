В Госдуме предложили установить в школах индивидуальные шкафчики

Депутат нижней палаты парламента Василий Власов предложил в школах установить индивидуальные шкафчики для хранения вещей учащихся.

По его словам, в ходе встреч с учащимися наиболее часто он встречал идею установить личные шкафчики. Дети жалуются на большое количество вещей, которые они вынуждены носить с собой в школу.

Появление индивидуальных шкафчиков может решить эту проблему. А также стимулировать выполнять домашнее задание в стенах школы и коллективно. Депутат обратил внимание на то, что в них можно хранить и мобильные телефоны, сообщают РИА Новости.

Напомним, ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец рекомендовала регионам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

