«Транснефть» попросила правительство передать компании все пункты сдачи и приема нефти

После инцидента с трубопроводом «Дружба» «Транснефть» внесла в правительство предложение о передаче пунктов сдачи и приема (ПСП) нефти в операционное управление компании.

Сейчас из 237 узлов компании принадлежат только 85, остальные 152 — нефтяникам и другим структурам, пишет «Коммерсант».

«Транснефть» предлагает частным владельцам заключить с ее структурами договоры об оказании операторских услуг и передаче в пользование ПСП «в целях централизованного обслуживания и эксплуатации»

Также глава «Транснефти» Николай Токарев просит поручить Минэнерго ускорить работу над законопроектом о нефти, чтобы включить в него положения об операционном контроле над ПСП.

Кроме того, компания предложила законодательно утвердить обязательные требования к применяемым при нефтедобыче и транспортировке реагентам и химикатам. Министерство, по мнению топ-менеджера, должно создать отраслевой реестр допустимых веществ.

Напомним, что «Белнефтехим» 19 апреля пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу «Дружба», и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Работа нефтепровода была приостановлена. По факту инцидента было возбуждено несколько уголовных дел. С 1 июля «Транснефть» полностью восстановила работу нефтепровода «Дружба».

