Итоги дня: сокращение расходов на трассу Москва — Казань, повышение рейтинга Татарстана, рост реальных зарплат

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 19 августа.

Министерство экономического развития предложило вместо новой трассы Москва — Казань построить дорогу до Владимира, а дальше точечно реконструировать автодорогу М-7 Москва — Уфа. отмечается, что в проекте реконструкции трассы предлагается расширить ее до трех полос там, где их сейчас две, и достроить объезды четырех городов: Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар. Это поможет сократить расходы в 2 раза, до 279 млрд рублей. 121 млрд из них может пойти на новую дорогу.

Рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Татарстана. Позиция республики повышена с «BBB-» до «BBB». Прогноз по рейтингам стабильный. Решение по повышению рейтингов Татарстана и пяти других регионов было принято после повышения рейтинга России.

Сегодня на онлайн-конференции «Реального времени» председатель Центризбиркома Татарстана Мидхат Шагиахметов рассказал об эксперименте в Москве, где в единый день голосования — 8 сентября — по трем округам голосовать будут через Интернет. Избирателям не нужно будет приходить на участок, чтобы отдать свой голос за того или иного кандидата, — достаточно будет сделать это через портал госуслуг. Более того, если нововведение признают удачным, ЦИК распространит эту практику, и уже со следующего года такую же возможность получат и татарстанцы. Подробнее — в материале «Реального времени».



По итогам июля 2019-го реальные зарплаты в России выросли на 3,5% в годовом выражении. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в июле составила 45,9 тысячи рублей.

Совет Государственной думы на внеочередном заседании создал комиссию ГД по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ. Она может собраться уже в августе.

Казань заняла 84-е место в рейтинге 200 городов России по уровню тишины, созданный аналитиками портала недвижимости Domofond.ru. Столица Татарстана получила оценку в 6,5 балла по уровню шума. Такую же оценку получили Пермь (86-е место), Краснодар (94-е место), Уфа(100-е место). Несколько лучше позиция Самары: в этом рейтинге опрашиваемые дали ей оценку в 5,9 балла.

Казанский «Ак Барс» представил новую фирменную концепцию с телефонным кодом города «Наш код — 843». Предыдущие два сезона клуб провел под хештегом #айда.