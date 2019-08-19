Главное к утру: СМС должникам об ограничении выезда, повышение цен на автомобили, введение полной утилизации товаров

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро понедельника, 19 августа.

Судебные приставы России смогут получить возможность оповещать должников об ограничении выезда за рубеж и применении других мер принудительного исполнения с помощью СМС. Такую возможность предполагают соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве», которые правительство внесло в Госдуму.



Британские врачи посоветовали людям с повышенным давлением потреблять сыр, особенно моцареллу. Она содержит мало соли и жиров и за счет взаимодействия кальция с калием помогает контролировать и снижать давление.



С 1 по 15 августа цены на автомобили в России поменяли 12 производителей. До 30 тыс. рублей составил рост цен на автомобили марок Lada, Datsun, Kia и Renault. Повысили цены и премиальные бренды — Cadillac и Mini. Больше всего подорожал автомобиль Mercedes-Benz AMG GT (более чем на 1 млн рублей).



Минприроды рассчитывает увеличить доходы на 136 млрд рублей благодаря введению полной утилизации товаров и упаковки. Правительство должно рассмотреть этот вопрос до середины 2020 года. Данное нововведение может привести к росту цен на продукцию на 0,25—1,5 %. Больше всего планируется собрать за счет утилизации и переработки с производителей электроники, бумаги и картона, резины и шин.



Роспотребнадзор РФ рассказал, сколько школьникам нужно времени на подготовку домашнего задания. Например, ученикам 2-х и 3-х классов следует тратить на его выполнение не более 1,5 часа в день. Более того, приступать к выполнению заданий лучше всего в 15—16 часов дня, советует ведомство. Даже во время домашних занятий рекомендуется не забывать о небольших перерывах и физкультурных минутках.

