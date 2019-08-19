День в истории: Всемирный день фотографии, гуманитарной помощи и начало золотой лихорадки в Калифорнии
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 19 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- Всемирный день гуманитарной помощи (ООН),
- Всемирный день фотографии,
- День рождения русской тельняшки.
В этот день произошли следующие значимые события:
- 1692 — в Массачусетсе за колдовство повешены пять женщин;
- 1839 — под Санкт-Петербургом открыта Пулковская обсерватория;
- 1839 — широкой общественности представлен метод получения дагерротипа, предшественника фотографии;
- 1848 — газета The New York Herald опубликовала первое сообщение о найденном в Калифорнии золоте, что положило начало золотой лихорадке в этом штате;
- 1905 — в Российской империи принят Манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы;
- 1925 — открылась Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, проходившая на месте парка им. Горького в Москве. Выставка являлась предшественницей ВДНХ;
- 1944 — летчик-ас Александр Покрышкин стал первым трижды Героем Советского Союза;
- 1947 — впервые синтезирован витамин А;
- 1960 — советский космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю;
- 1967 — группа Pink Floyd впервые попала в английский хит-парад лучших альбомов со своей дебютной пластинкой The Piper at the Gates of Dawn;
- 1991 — попытка государственного переворота (ГКЧП) в СССР;
- 2004 — компания Google начала продажу своих акций на фондовом рынке.
В этот день родились:
- 1883 — Габриэль «Коко» Шанель (ум. 1971), французская кутюрье, законодательница моды;
- 1906 — Леонид Соловьев (ум. 1962), писатель, автор романов о Ходже Насреддине.
19 августа ушли из жизни:
- 14 г.н.э. — Октавиан Август (р. 63 до н. э.), первый римский император;
- 1662 — Блез Паскаль (р. 1623), французский математик, физик, литератор и философ;
- 1819 — Джеймс Уатт (р. 1736), шотландский инженер-механик, изобретатель паровой машины.
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