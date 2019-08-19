Новости общества

02:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

День в истории: Всемирный день фотографии, гуманитарной помощи и начало золотой лихорадки в Калифорнии

01:24, 19.08.2019
День в истории: Всемирный день фотографии, гуманитарной помощи и начало золотой лихорадки в Калифорнии
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 19 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:

  • Всемирный день гуманитарной помощи (ООН),
  • Всемирный день фотографии,
  • День рождения русской тельняшки.

В этот день произошли следующие значимые события:

  • 1692 — в Массачусетсе за колдовство повешены пять женщин;
  • 1839 — под Санкт-Петербургом открыта Пулковская обсерватория;
  • 1839 — широкой общественности представлен метод получения дагерротипа, предшественника фотографии;
  • 1848 — газета The New York Herald опубликовала первое сообщение о найденном в Калифорнии золоте, что положило начало золотой лихорадке в этом штате;
  • 1905 — в Российской империи принят Манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы;
  • 1925 — открылась Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, проходившая на месте парка им. Горького в Москве. Выставка являлась предшественницей ВДНХ;
  • 1944 — летчик-ас Александр Покрышкин стал первым трижды Героем Советского Союза;
  • 1947 — впервые синтезирован витамин А;
  • 1960 — советский космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю;
  • 1967 — группа Pink Floyd впервые попала в английский хит-парад лучших альбомов со своей дебютной пластинкой The Piper at the Gates of Dawn;
  • 1991 — попытка государственного переворота (ГКЧП) в СССР;
  • 2004 — компания Google начала продажу своих акций на фондовом рынке.

В этот день родились:

  • 1883 — Габриэль «Коко» Шанель (ум. 1971), французская кутюрье, законодательница моды;
  • 1906 — Леонид Соловьев (ум. 1962), писатель, автор романов о Ходже Насреддине.

19 августа ушли из жизни:

  • 14 г.н.э. — Октавиан Август (р. 63 до н. э.), первый римский император;
  • 1662 — Блез Паскаль (р. 1623), французский математик, физик, литератор и философ;
  • 1819 — Джеймс Уатт (р. 1736), шотландский инженер-механик, изобретатель паровой машины.
ОбществоКультура
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров