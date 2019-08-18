США отказались поставлять углеволокно для российской обсерватории

Компания из Великобритании отказалась поставлять в Россию углеволокно для астрофизической космической обсерватории «Спектр-М» (проект «Миллиметрон»). Это произошло после того, как фирму приобрел американский владелец.

Как сообщил заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, после покупки фирмы американцы год писали «теплые» письма».

В результате Физический институт РАН договорился с японской группой Sumitomo, которая выдала лицензию на продажу углеволокна Научно-исследовательскому институту космических и авиационных материалов (НИИКАМ), пишет «РИА Новости».

Ранее Министерство обороны США запретило пользоваться услугами России при космических пусках с 2023 года.

Новые ограничения также введены «в отношении спутников и пусковых установок для предоставления услуг по запуску спутников, однако эти ограничения не будут применяться к пускам, совершенным до 31 декабря 2022 года».