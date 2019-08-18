В Казахстане за сутки произошли три землетрясения

За последние сутки в Казахстане произошли три землетрясения. Все они произошли недалеко от Алма-Аты.

Первый толчок произошел в 05:07 (02:07 мск). Его магнитуда составляла 5,4, очаг находился на глубине 5 км. Следующее землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в 06:38 (03:38 мск). Очаг залегал на глубине 10 км.

На данный момент последний толчок зафиксирован в 09:12 (06:12 мск). Очаг залегает на глубине 20 км. Магнитуда землетрясения составила 4,9, пишет РБК со ссылкой на сайт сейсмологической опытно-методической экспедиции Казахстана.



