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День в истории: Всемирный день бездомных животных, открытие фотосинтеза, день рождения Муслима Магомаева

00:22, 17.08.2019
День в истории: Всемирный день бездомных животных, открытие фотосинтеза, день рождения Муслима Магомаева
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 17 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:

  • Всемирный день бездомных животных
  • День лысых ежиков
  • День города Екатеринбурга

17 августа произошли следующие события:

  • 1771 год — открыт процесс фотосинтеза;
  • 1903 год — в США учреждена Пулитцеровская премия;
  • 1928 год — в Москве открылся стадион «Динамо»;
  • 1977 год — советский атомный ледокол «Арктика» первым из надводных кораблей достиг Северного полюса Земли;
  • 1998 год — в России объявлен технический дефолт — «Черный понедельник»;

Также 17 августа родились:

  • 1601 год — Пьер Ферма — французский математик, создатель теории чисел;
  • 1798 год — Антон Дельвиг — русский поэт, издатель;
  • 1911 год — Михаил Ботвинник — советский шахматист, шестой чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер;
  • 1935 год — Олег Табаков — советский и российский актер, режиссер, педагог, народный артист СССР;
  • 1942 год — Муслим Магомаев — советский и азербайджанский оперный и эстрадный певец, народный артист СССР.

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