День в истории: Всемирный день бездомных животных, открытие фотосинтеза, день рождения Муслима Магомаева
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 17 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- Всемирный день бездомных животных
- День лысых ежиков
- День города Екатеринбурга
17 августа произошли следующие события:
- 1771 год — открыт процесс фотосинтеза;
- 1903 год — в США учреждена Пулитцеровская премия;
- 1928 год — в Москве открылся стадион «Динамо»;
- 1977 год — советский атомный ледокол «Арктика» первым из надводных кораблей достиг Северного полюса Земли;
- 1998 год — в России объявлен технический дефолт — «Черный понедельник»;
Также 17 августа родились:
- 1601 год — Пьер Ферма — французский математик, создатель теории чисел;
- 1798 год — Антон Дельвиг — русский поэт, издатель;
- 1911 год — Михаил Ботвинник — советский шахматист, шестой чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер;
- 1935 год — Олег Табаков — советский и российский актер, режиссер, педагог, народный артист СССР;
- 1942 год — Муслим Магомаев — советский и азербайджанский оперный и эстрадный певец, народный артист СССР.
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