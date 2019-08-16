Итоги дня: подготовка к празднованию 100-летия ТАССР, повышение МРОТ, госнаграды для экипажа A321

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 16 августа.

Сегодня в Казани под председательством Мутко прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Татарстан. План подготовки к празднованию будет состоять из четырех разделов, в нем будут отражены 75 мероприятий. Так, один из разделов будет посвящен культурно-просветительским и социально значимым событиям. Еще одна часть плана касается строительства и благоустройства.

Президент Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам, посадившим самолет с горевшими двигателями в поле в Подмосковье. Звание получили Дамир Юсупов и Георгий Мурзин. Остальные члены экипажа удостоены ордена Мужества. Это бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева, Яна Ягодина.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после отравления семи человек в Ульяновской области. Двое из них впоследствии скончались. Причиной мог стать крысиный яд. Все госпитализированные рассказали, что употребляли в пищу одно и то же подсолнечное масло.

В Казани презентовали медали 45-го мирового чемпионата WorldSkills. В основе дизайна медалей лежит изображение тюльпана и традиционный татарский орнамент. Сами награды сделаны из сплава специальных металлов на основе цинка, на них нанесено гальваническое покрытие под золото, серебро и бронзу.

Министерство труда предложило повысить минимальный размер оплаты труда с 11 280 до 12 130 рублей. В случае одобрения закон о повышении МРОТ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Артист из Зеленодольска Данил Буранов представит Россию на конкурсе молодых исполнителей «Новая волна», который пройдет в Сочи с 24 по 29 августа.