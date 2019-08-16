За июль долг по зарплате в Татарстане вырос на 8,2%

На 1 августа задолженность по зарплате в Татарстане составила 70,9 млн рублей. Это на 8,2% больше по сравнению с июлем.

В целом сумма долгов по России составила 2,75 млрд рублей. За июль она выросла на 182,9 млн рублей (7,1%), сообщает Росстат.

Из общей суммы около 1,2 млрд рублей — долги, образовавшиеся в 2019 году, 697,4 млн — в 2017 году. Объем долгов 2017 года и более ранних периодов — 841,3 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Татарстане на 1 июля 2019 года общая сумма задолженности по зарплате составила 65,5 млн рублей. За месяц долг сократился на 24,9%.