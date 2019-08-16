Скончалась нидерландская принцесса Кристина
Принцесса Мария Кристина Нидерландская скочналась на 73-м году жизни.
Ранее она отказалась от права на престол, сообщает Информационная служба правительства страны.
По данным СМИ, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Мария Кристина Нидерландская родилась 18 февраля 1947 года во дворце Сустдейк. Она была младшей дочерью королевы Юлианы и ее супруга принца Бернарда Липпе-Бистерфельдского.ОбществоВластьПроисшествия
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