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Скончалась нидерландская принцесса Кристина

16:31, 16.08.2019
Скончалась нидерландская принцесса Кристина
Фото: commons.wikimedia.org

Принцесса Мария Кристина Нидерландская скочналась на 73-м году жизни.

Ранее она отказалась от права на престол, сообщает Информационная служба правительства страны.

По данным СМИ, принцесса долгое время боролась с раком костей.

Мария Кристина Нидерландская родилась 18 февраля 1947 года во дворце Сустдейк. Она была младшей дочерью королевы Юлианы и ее супруга принца Бернарда Липпе-Бистерфельдского.

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