Скончалась нидерландская принцесса Кристина

Принцесса Мария Кристина Нидерландская скочналась на 73-м году жизни.

Ранее она отказалась от права на престол, сообщает Информационная служба правительства страны.

По данным СМИ, принцесса долгое время боролась с раком костей.

Мария Кристина Нидерландская родилась 18 февраля 1947 года во дворце Сустдейк. Она была младшей дочерью королевы Юлианы и ее супруга принца Бернарда Липпе-Бистерфельдского.