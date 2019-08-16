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КАМАЗ будет увольнять сотрудников за допущенный брак

14:49, 16.08.2019
КАМАЗ будет увольнять сотрудников за допущенный брак
Фото: realnoevremya.ru

Руководство ПАО «КАМАЗ» будет увольнять сотрудников, которые допускают брак.

Также их внесут в базу, и они не смогут больше работать на других предприятиях автоконцерна, пишут «Вести КАМАЗа».

Раньше сотруднику понижали разряд либо увольняли в том случае, когда рабочий не мог подтвердить качество выполняемой операции.

Ранее «Татнефть» и туркменская национальная нефтяная компания «Туркменнефть» подписали документ о сотрудничестве в сфере бурения нефтяных и газовых скважин в Туркменистане.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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