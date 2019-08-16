Тренер по фитнесу из Москвы побил рекорд Брюса Ли

Фото: Sputnik / Асатур Есаянц

Тренер одного из фитнес-залов Москвы Манвел Мамоян установил новый рекорд Гиннеса по количеству отжиманий на двух пальцах в течение 1 минуты.

За отведенную минуту Манвел сумел отжаться 55 раз. Предыдущий рекорд принадлежал знаменитому Брюсу Ли, у которого было 52 повторения.

Ожидается, что все необходимые доказательства в скором времени будут предоставлены в Книгу рекордов Гиннесса, после чего состоится официальное подтверждение из Лондона.

Отметим, что Манвел Мамоян также является автором более двух десятков рекордов Книг рекордов Армении и России.