Тренер по фитнесу из Москвы побил рекорд Брюса Ли
Тренер одного из фитнес-залов Москвы Манвел Мамоян установил новый рекорд Гиннеса по количеству отжиманий на двух пальцах в течение 1 минуты.
За отведенную минуту Манвел сумел отжаться 55 раз. Предыдущий рекорд принадлежал знаменитому Брюсу Ли, у которого было 52 повторения.
Ожидается, что все необходимые доказательства в скором времени будут предоставлены в Книгу рекордов Гиннесса, после чего состоится официальное подтверждение из Лондона.
Отметим, что Манвел Мамоян также является автором более двух десятков рекордов Книг рекордов Армении и России.СпортОбщество
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