Зият Пайгин: «Мы должны победить «Ак Барс», это придаст нам уверенности»

Защитник «Нефтехимика» Зият Пайгин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против «Ак Барса».

«Так получилось, что уступили все игры в предсезонке. Но трагедии из этого не нужно делать. Необходимо терпеливо работать, исправлять свои ошибки. На это нас и нацеливает тренерский штаб. Я думаю, на предстоящую игру с «Ак Барсом» придет много народу. И мы должны порадовать их. Нам сейчас нужны победы, ведь каждая игра по чуть-чуть прибавляет уверенности», — приводит слова Пайгина пресс-служба «Нефтехимика».

Встреча между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» состоится завтра, 17 августа, в 15.00 в Нижнекамске.