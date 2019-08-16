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Ватерполисты СК «Синтез» уехали на сборы в Черногорию

09:30, 16.08.2019
Ватерполисты СК «Синтез» уехали на сборы в Черногорию
Фото: СК «Синтез»

Спортивный клуб «Синтез» вышел из отпуска и сейчас ватерполисты проводят первый этап предсезонки в черногорском Херцег-Нови. По планам тренерского штаба, который пополнился экс-игроком «Синтеза» Артуром Фатахутдиновым, двухнедельные сборы заложат основы функциональной подготовки. В рамках сбора запланирован ряд товарищеских матчей с лучшими командами Черногории.

Напомним, что спортивный клуб по водным видам спорта «Синтез» был создан на базе ватерпольного клуба «Синтез-Казань» в прошлом году. Клуб поддерживают АО «ТАИФ» и ПАО «Казаньоргсинтез».

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