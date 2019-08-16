Главное к утру: подробности жесткой посадки, ученые за общение с иностранцами и самый жаркий месяц в истории

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 16 августа.

Экипаж Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» рассказал журналистам о том, как проходила аварийная посадка лайнера на подмосковном поле. Тем временем следователи намерены проверить версию о свалке возле аэропорта, которая могла привлечь птиц.



Члены неформального «Клуба 1 июля», в который входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН), призвали правительство немедленно отменить приказ Минобрнауки об ужесточении рекомендаций по общению с зарубежными коллегами и организациями.



В Минприроды РФ предложили перевести на федеральный уровень вопрос по установлению зон контроля лесных пожаров. Таким образом, у регионов заберут право решать, где эти пожары тушить.



Июль 2019 года стал самым теплым за всю историю наблюдений на всей планете. Прошлый месяц побил температурные рекорды, зафиксированные с 1880 года.