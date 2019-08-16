День в истории: День чуда-своими-руками, премьера «Иронии судьбы, или С легким паром!», день рождения Мадонны
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 16 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- День малинового варенья
- День чуда-своими-руками
- День Джокера
- День памяти Элвиса Пресли
16 августа произошли следующие события:
- 1930 год — впервые создан цветной мультфильм со звуком;
- 1960 год — в Стокгольме основана Международная академия астронавтики;
- 1976 год — состоялась кинопремьера фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»;
- 1976 год — вступила в силу Конвенция об установлении контроля над психотропными веществами;
Также 16 августа родились:
- 1645 год — Жан де Лабрюйер — французский писатель, сатирик-моралист;
- 1845 год — Габриель Липпман — французский физик, Нобелевский лауреат;
- 1902 год — Юрий Рерих — русский ученый-востоковед, лингвист, путешественник;
- 1934 год — Пьер Ришар — французский актер и режиссер;
- 1958 год — Мадонна— американская певица, автор песен, продюсер, актриса.
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