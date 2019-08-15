Инна Гончаренко: «На тренировках Тутберидзе 350 дней в году проходят свои Олимпийские игры»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась мнением о методах работы Этери Тутберидзе.

«Я думаю, за счет преодоления некоего психологического барьера прежде всего, а также благодаря накоплению опыта и наработке методик обучения. Конечно, этот барьер был пройден не детьми, а тренерами. Они сделали свои выводы и перестали бояться четверных прыжков. Этот психологический прорыв стал возможен благодаря группе Тутберидзе, которая своей работой доказала, что можно и даже нужно учить четверным прыжкам рано.

Пресса последнее время много пишет о жестких методах работы Этери Тутберидзе. Могу сказать, что мы все жестко работаем, просто не у всех получается результат как у нее. Этери сумела найти такой механизм работы, когда дети каждый день приходят на лед и сражаются. Сражаются за элементы, за ее внимание, сражаются с собой и между собой.

Поэтому ее спортсмены такие устойчивые и стабильные на соревнованиях. На тренировках два раза в день, 6 дней в неделю и 350 дней в году у нее в группе проходят свои Олимпийские игры. Я не думаю, что это легко, причем для нее самой и всего ее штаба. Ведь это надо каждый день работать, как говорит Татьяна Тарасова, на разрыв аорты», — сказала Гончаренко.

Напомним, ранее в «Реальном времени» вышло эксклюзивное интервью с известным тренером по фигурному катанию Вазгеном Азрояном.