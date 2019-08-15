Итоги дня: аварийная посадка Airbus A321, банкротство Даутовой, перечень запрещенных для женщин профессий

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 15 августа.

Утром пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» рейса U6178, на борту которого, по разным данным, находились от 226 до 234 человек, из-за попадания чаек в двигатели совершил жесткую посадку рядом с подмосковным аэропортом Жуковский. Лайнер сел без шасси с полными топливными баками на кукурузном поле. Благодаря мастерству и героизму двух молодых пилотов, в частности Дамира Юсупова, ставшего КВС лишь год назад, никто из более 200 пассажиров не погиб. Юсупов, бывший юрист и чиновник Самарской области, работавший и в местной автономии татар, стал пилотом лишь после 30 лет из любви к небу, но на его борту с 2013 года успели побывать татарстанские команды ХК «Ак Барс» и ФК «Рубин». Подробнее — в материале «Реального времени».

Сегодня на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо» прошло традиционное августовское совещание работников образования и науки. Стало известно, что за пять лет консолидированный бюджет отрасли образования вырос на треть и превысил 100 млрд рублей.

Арбитражный суд Татарстана признал экс-главу банка «Спурт» Евгению Даутову банкротом. В отношении нее открыто конкурсное производство.

Министр труда РФ Максим Топилин подписал приказ об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых нельзя работать женщинам. Этим документом женщинам разрешили работать дальнобойщиками, машинистами в метро, слесарями по ремонту автомобилей, парашютистами, рыбаками, трактористами и т. д.

Российский онлайн-ретейлер Wildberries планирует инвестировать около 5 млрд рублей в строительство логистического центра в Татарстане. Соглашение о сотрудничестве подписали сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов и основатель и генеральный директор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук.