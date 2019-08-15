Следком расследует смерть ребенка на пожаре в Казани

Фото: "Реальное время"

В казанской больнице умер 11-летний мальчик, пострадавший на пожаре 15 августа в доме на улице Космонавтов. Сегодня Следком возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).



Предварительно установлено, что причиной пожара могла стать неисправность нагревательного прибора в квартире 87-летней женщины на втором этаже. Сама женщина успела выйти в подъезд.

По лестнице к выходу спускались и соседи с пятого этажа — супруги и их 11-летний сын, которых также разбудил запах гари. По дороге они надышались гарью и в итоге были госпитализированы с отравлением продуктами горения. Младшего из пострадавших медикам спасти не удалось.

Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.